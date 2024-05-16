Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские научные разработки возьмут на вооружение в федеральном Минздраве.
Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко новые разработки Самарской области в медицине
В связи с проведением спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок
Чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии.
В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда
Участие в обсуждении приняли руководители министерств и ведомств, представители администрации города.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реновации исторической части Самары
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

16 мая 2024 13:44
143
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

В Самарской области нужно модернизировать оказание кардиологической помощи населения. Для этого профильному центру потребуется новое здание. Об этом 16 мая на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам заявила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"Везде есть современные кардиоцентры. Наш располагается в приспособленном здании. Его построили в 1967 году, как поликлинику", — объяснила свою позицию омбудсмен.

По ее словам, чтобы решить проблему, нужно рассмотреть возможность выкупить здание, которое строили для размещения Клиники сердца.

"И по моей информации, собственник готов продать объект. Либо нужно рассматривать возможность строительства другого здания. Прошу это учитывать при планировании бюджета. Думаю, нам удастся найти средства на эти цели", — добавила Ольга Гальцова.

Здание Клиники сердца, о котором говорила бизнесмен, построили на улице Тушинской — рядом с областным кардиоцентром. Инвестором выступало ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

Когда здание было почти готово, стройка встала. Власти через суд разорвали инвестиционный меморандум. Сам Сергей Шатило стал фигурантом уголовных дел, которые дошли до судов, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024  14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
125
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
16 мая 2024  14:03
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
159
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
16 мая 2024  13:44
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
143
В Самарской области растет спрос на акушерок
16 мая 2024  09:29
В Самарской области растет спрос на акушерок
173
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
16 мая 2024  09:08
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
192
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024  17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
410
15 мая 2024  12:06
В Самарскую область поставлены новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
235
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
15 мая 2024  11:00
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
287
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
14 мая 2024  21:59
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
413
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
14 мая 2024  15:59
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
551
Весь список
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
139
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
333
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
306
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
825
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
557
Весь список