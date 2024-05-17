Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме

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Ежегодно обновляются трубопроводные трассы, изношенность которых приводила к утечкам. Таким образом, к концу 2023 года обновлено более 144,2 км тепловых сетей.

В текущем году работами охватят 24 объекта (общая протяженность составляет более 28 километров).Не исключено, что по итогам сезонных работ километраж теплосетей может увеличиться в случае появления необходимости оперативных перекладок на дополнительных участках.

В настоящее время завершена подготовка 19 объектов, расположенных в разных районах города. На 14 объектах уже приступили непосредственно к производственному циклу: на 11 из них ведутся земляные и строительно-монтажные работы, в том числе обустраивается основание. В ближайшие дни земляные работы планируются еще на 3 участках.

На этапе перекладок могут возникать вопросы, связанные с пересечением смежных сетей: газовых, водопроводных, канализационных и электрических, поэтому подрядчики предварительно обговаривают с представителями различных обслуживающих организаций все тонкости дальнейшей деятельности. Необходимо решать такие вопросы сообща, чтобы исключить просчеты и, таким образом, минимизировать неудобства для жителей. Такие вопросы обсуждаются на штабе, который еженедельно проходит в профильном департаменте.

В течение всего ремонтного периода потребители обеспечиваются коммунальными услугами согласно действующим нормам и правилам, для этого на всех участках монтируют временные трубопроводы.

Отметим также, что все теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики должны обновить до 1 сентября.