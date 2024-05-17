В России предложили снизить мотоциклистам плату за проезд по дорогам

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить тарифы за проезд по платным дорогам для мотоциклистов. Такие транспортные средства следует выделить в отдельную категорию с пониженной ставкой платы за проезд по автомагистралям, письмо с соответствующим предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Парламентская газета» 17 мая.

Как указал Слуцкий, мотоциклы отличаются как по характеристикам, так и по степени нанесения ущерба дорожному полотну, однако их водители платят за проезд столько же, сколько и автомобилисты. Оба вида транспортных средств попадают под категорию № 1, тарифы определяются операторами в соответствии с категорией.

Письмо подготовлено по просьбам представителей мотосообщества, отметил лидер ЛДПР. Снижение платы за проезд по платным дорогам снизит аварийность, считает он, пишут "Известия".

«Становится актуальной практика обхода мотоциклистами правил оплаты проезда по платным дорогам. Они не только нарушают законодательство, но и рискуют своим здоровьем», — объяснил Слуцкий.