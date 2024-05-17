«Т Плюс» проведет ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1

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Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение

- с 20 мая по 2 июня - для жителей, организаций и предприятий Нижней зоны (кварталы 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72-72а, 105 км, 106 км);

- с 27 мая по 2 июня – для потребителей Верхней зоны города.

В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Новокуйбышевских тепловых сетей по телефону (84635) 6-27-60. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!