В Самарской области растет спрос на акушерок

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, где им предлагают самые высокие зарплаты.
В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее. Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%). Более того сейчас по сравнению с началом 2023 года в Самарской области у работодателей (причем как частных клиник, так и гос. учреждений) спрос на акушерок вырос сразу на 90%.
Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Самарской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.
Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах ПФО за год?
|
зарплата
|
динамика зарплаты за год
|
насколько вырос спрос на акушерок за год
|
уровень конкуренции
|
Кировская область
|
71 400 ₽
|
-18 600 ₽
|
8%
|
0,3
|
Нижегородская область
|
60 000 ₽
|
2 000 ₽
|
-30%
|
1,2
|
Оренбургская область
|
50 000 ₽
|
-10 000 ₽
|
10%
|
1,1
|
Пензенская область
|
52 600 ₽
|
-9 900 ₽
|
-10%
|
0,7
|
Пермский край
|
57 000 ₽
|
-15 500 ₽
|
18%
|
0,6
|
Республика Башкортостан
|
60 000 ₽
|
-10 000 ₽
|
17%
|
1,8
|
Республика Марий Эл
|
50 000 ₽
|
-8 000 ₽
|
-70%
|
1,3
|
Республика Мордовия
|
50 000 ₽
|
-12 500 ₽
|
-14%
|
0,7
|
Республика Татарстан
|
55 600 ₽
|
-4 400 ₽
|
42%
|
0,7
|
Самарская область
|
54 200 ₽
|
4 200 ₽
|
90%
|
0,7
|
Саратовская область
|
60 000 ₽
|
0 ₽
|
11%
|
1,2
|
Удмуртская Республика
|
57 000 ₽
|
-13 000 ₽
|
31%
|
0,5
|
Ульяновская область
|
50 000 ₽
|
-8 000 ₽
|
-13%
|
2,1
|
Чувашская Республика
|
37 500 ₽
|
-12 500 ₽
|
-65%
|
0,1
Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Самарской области рост потребности в акушерках заставляет работодателей повышать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для этих специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 54,2 тыс. рублей, что на 4,2 тыс. больше, чем в 2023.
Топ регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для акушерок (учитывались регионы, где в 2024 году было открыто более 20 вакансий)
|
Регион
|
Медиана предлагаемых зарплат, руб.
|
Москва
|
100000
|
Брянская область
|
90000
|
Забайкальский край
|
89600
|
Липецкая область
|
85000
|
Московская область
|
80000
|
Владимирская область
|
80000
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
80000
|
Ивановская область
|
72400
|
Кировская область
|
71400
|
Тюменская область
|
71000
|
Томская область
|
70000
|
Воронежская область
|
70000
|
Волгоградская область
|
70000
|
Белгородская область
|
70000
|
Курганская область
|
70000