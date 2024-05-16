В Самарской области растет спрос на акушерок

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В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, где им предлагают самые высокие зарплаты.

В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее. Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%). Более того сейчас по сравнению с началом 2023 года в Самарской области у работодателей (причем как частных клиник, так и гос. учреждений) спрос на акушерок вырос сразу на 90%.

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Самарской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах ПФО за год?

зарплата динамика зарплаты за год насколько вырос спрос на акушерок за год уровень конкуренции Кировская область 71 400 ₽ -18 600 ₽ 8% 0,3 Нижегородская область 60 000 ₽ 2 000 ₽ -30% 1,2 Оренбургская область 50 000 ₽ -10 000 ₽ 10% 1,1 Пензенская область 52 600 ₽ -9 900 ₽ -10% 0,7 Пермский край 57 000 ₽ -15 500 ₽ 18% 0,6 Республика Башкортостан 60 000 ₽ -10 000 ₽ 17% 1,8 Республика Марий Эл 50 000 ₽ -8 000 ₽ -70% 1,3 Республика Мордовия 50 000 ₽ -12 500 ₽ -14% 0,7 Республика Татарстан 55 600 ₽ -4 400 ₽ 42% 0,7 Самарская область 54 200 ₽ 4 200 ₽ 90% 0,7 Саратовская область 60 000 ₽ 0 ₽ 11% 1,2 Удмуртская Республика 57 000 ₽ -13 000 ₽ 31% 0,5 Ульяновская область 50 000 ₽ -8 000 ₽ -13% 2,1 Чувашская Республика 37 500 ₽ -12 500 ₽ -65% 0,1

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Самарской области рост потребности в акушерках заставляет работодателей повышать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для этих специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 54,2 тыс. рублей, что на 4,2 тыс. больше, чем в 2023.

Топ регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для акушерок (учитывались регионы, где в 2024 году было открыто более 20 вакансий)