Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
"РКС-Самара" поставили к дому с частыми засорами деревянный туалет
В Самаре автобус въехал в остановку и сбил человека
В Самаре автобус въехал в остановку и сбил человека
В Самарской области пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В Самарской области пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых
Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых
В Отрадном оперативники изъяли героин
В Отрадном оперативники изъяли героин
С 1 марта 2024 года в России введена обязательная маркировка сельскохозяйственных животных
С 1 марта 2024 года в России введена обязательная маркировка сельскохозяйственных животных
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
Самарцев приглашают на «Зарядку с чемпионами»
министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона
Министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области растет спрос на акушерок

16 мая 2024 09:29
124
В Самарской области растет спрос на акушерок

В мае в стране отмечают День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, где им предлагают самые высокие зарплаты. 

В первом квартале 2024 года в России было открыто более 3 тысяч вакансий для акушерок, и это на 8% больше, чем годом ранее.  Самый высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Москве – 13,5% от всех предложений о работе для акушерок в стране, на втором месте – Санкт-Петербург (6,4%), на третьем – Московская область (5,6%). Более того сейчас по сравнению с началом 2023 года в Самарской области у работодателей (причем как частных клиник, так и гос. учреждений) спрос на акушерок вырос сразу на 90%.

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Самарской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах ПФО за год?

 

зарплата

динамика зарплаты за год

насколько вырос спрос на акушерок за год

уровень конкуренции

Кировская область

71 400 ₽

-18 600 ₽

8%

0,3

Нижегородская область

60 000 ₽

2 000 ₽

-30%

1,2

Оренбургская область

50 000 ₽

-10 000 ₽

10%

1,1

Пензенская область

52 600 ₽

-9 900 ₽

-10%

0,7

Пермский край

57 000 ₽

-15 500 ₽

18%

0,6

Республика Башкортостан

60 000 ₽

-10 000 ₽

17%

1,8

Республика Марий Эл

50 000 ₽

-8 000 ₽

-70%

1,3

Республика Мордовия

50 000 ₽

-12 500 ₽

-14%

0,7

Республика Татарстан

55 600 ₽

-4 400 ₽

42%

0,7

Самарская область

54 200 ₽

4 200 ₽

90%

0,7

Саратовская область

60 000 ₽

0 ₽

11%

1,2

Удмуртская Республика

57 000 ₽

-13 000 ₽

31%

0,5

Ульяновская область

50 000 ₽

-8 000 ₽

-13%

2,1

Чувашская Республика

37 500 ₽

-12 500 ₽

-65%

0,1

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тыс. рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тыс. рублей), Забайкальский край (89,6 тыс. рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тыс. рублей). Между тем в Самарской области рост потребности в акушерках заставляет работодателей повышать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для этих специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 54,2 тыс. рублей, что на 4,2 тыс. больше, чем в 2023.  

Топ регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для акушерок (учитывались регионы, где в 2024 году было открыто более 20 вакансий)

Регион

Медиана предлагаемых зарплат, руб.

Москва

100000

Брянская область

90000

Забайкальский край

89600

Липецкая область

85000

Московская область

80000

Владимирская область

80000

Ханты-Мансийский АО - Югра

80000

Ивановская область

72400

Кировская область

71400

Тюменская область

71000

Томская область

70000

Воронежская область

70000

Волгоградская область

70000

Белгородская область

70000

Курганская область

70000

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области растет спрос на акушерок
16 мая 2024  09:29
В Самарской области растет спрос на акушерок
124
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
16 мая 2024  09:08
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
141
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024  17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
392
15 мая 2024  12:06
В Самарскую область поставлены новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
223
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
15 мая 2024  11:00
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
268
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
14 мая 2024  21:59
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
397
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
14 мая 2024  15:59
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
538
В Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения
14 мая 2024  12:25
В Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения
437
Более половины россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах
13 мая 2024  11:00
Более половины россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах
527
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
8 мая 2024  18:28
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
1160
Весь список
В центре внимания
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
308
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
291
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
811
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
543
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
516
Весь список