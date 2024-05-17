В Самаре пойман с поличным очередной наркозависимый

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В ходе опроса мужчина пояснил, что изъятый сверток с наркотическим веществом нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Во время патрулирования обслуживаемой территории ул. Ново-Вокзальной сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался нецензурной бранью. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно. Патрульные для составления административного материала, за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ доставили задержанного в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых полицейские изъяли у ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя сверток с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – героин в значительном размере.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик нашел на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.