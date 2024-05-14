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Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО

14 мая 2024 20:49
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Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО

В федеральном Росстате обновили данные по численности населения в регионах страны. И оказалось, что количество жителей Самары заметно убыло.

— В начале 2024 года население Самары уменьшилось до 1 миллиона 159 тысяч 44 человек, — следует из документов учреждения статистики.

Раньше областная столица по количеству проживающих была на третьем месте среди городов Приволжского федерального округа. Теперь же Самары выбывает из топа.

Больше всего человек в ПФО, по данным Росстата, живет в Казани — 1 миллион 318 тысяч 604 человек. На втором месте оказался Нижний Новгород — 1 миллион 228 тысяч 702 человек. А место Самары заняла Уфа — 1 миллион 186 тысяч 715 человек.

Причиной такого снижения может стать не только смертность населения, но и миграция граждан из региона. Так, январе 2024 года из Самарской области уехали 1867 человек, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания

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