Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями

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Студент Института профилактической медицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Игорь Валеев разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Она позволит людям с ампутацией верхних конечностей полноценно пользоваться компьютером. Работа над проектом идет уже два года, сейчас создается итоговый вариант устройства для тестирования.

Игорь Валеев рассказал, что идея пришла к нему во время прогулки.

«Я сам постоянно пользуюсь компьютером, – говорит студент. – В парке я увидел человека, у которого отсутствовала часть руки, и подумал: а как он работает с компьютером? Поискал информацию и понял, что доступных решений для людей с ограниченными возможностями практически нет. Есть мышь для ног, но, во-первых, она очень шумная, а, во-вторых, человеку приходится разуваться, чтобы работать с ней. Первые полтора года все разрабатывал сам, а потом занял призовое место в Первом медицинском бизнес-акселераторе СамГМУ. И у меня появилась команда разработчиков, которые мне помогают».

Первый прототип оптической компьютерной мыши для людей с ОВЗ Игорь Валеев напечатал на 3D-принтере. Распечатка деталей стартовой модели занимала много времени: в среднем каждая деталь печаталась около семи часов. Перед этим необходимо было подобрать нужную температуру и виды пластика, разработать дизайн. В разработке промышленного дизайна изделия был задействован Институт инновационного развития (ИИР) СамГМУ. Было пройдено несколько итераций, ориентированных на обеспечение технологичности, функциональности и эргономичности. В итоге разработана модель сенсорной мыши, которой можно пользоваться имеющейся частью конечности при отсутствии кисти руки или пальцев. Мышь при этом работает бесшумно. В будущем Игорь Валеев надеется поставить на поток производство компьютерной мыши и реализовывать продукт как на предприятиях, где заняты люди с ампутацией руки, так и через маркетплейсы.

Вместе с Игорем Валеевым над проектом работают ассистент кафедры общей и молекулярной биологии СамГМУ Юлия Халитова и промышленный дизайнер ИИР СамГМУ Роман Ледяев.