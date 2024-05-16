Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары

159

Автопарк Самарской городской поликлиники №3 сегодня насчитывает 12 единиц спецтранспорта. Машины оснащены всем необходимым для транспортировки пациентов на небольшие расстояния. 2 автомобиля поступили в прошлом году, ещё 4 - в этом.



Поликлиника обслуживает более 80 000 жителей Ленинского и Самарского районов.



Автомобили используют для оказания первичной медико-санитарной помощи, обслуживания вызовов неотложной помощи, доставки пациентов для госпитализации в специализированные медучреждения при необходимости. Также транспорт помогает доставлять лекарственные препараты пациентам и перевозить биоматериалы для исследований в лабораторию.



«На автомобилях работают 3 наши специализированные бригады - две врачебные и одна фельдшерская. Специалисты выезжают для оказания медпомощи больным на дому, а также для проведения вакцинации и диспансеризации на предприятиях», - рассказывает заведующая терапевтическим отделением №2 поликлиники Светлана Зимина.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В этом году в медучреждения региона поступили 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.

Фото: Минздрав региона