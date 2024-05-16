Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения

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Согласно данным Росстата с учетом последней переписи Самарская область вошла в тройку лидеров по численности населения среди регионов Приволжского федерального округа. Это стало понятно по результатам уточнения данных в конце прошлого года. Вытеснить за пределы тройки лидеров Нижегородскую область удалось за последние пять лет.

Первенство в списке регионов по числу жителей в Приволжье принадлежит Башкортостану (4 064 361 человек), на втором месте Татарстан (с численностью населения 4 003 016 человек), на третьем - наш регион с числом жителей 3 127 842 человек. Четвертую строчку занимает Нижегородская область, где проживает 3 060 335 человек.

Ранее министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что наш регион находится в пятерке лидеров среди регионов ПФО в работе по сохранению численности населения.

«По темпам изменения численности населения с 2017 года Самарская область – четвертая в ПФО. Нас опережают Татарстан, республики Башкортостан и Марий Эл, пятерку замыкает Удмуртская Республика», - отметил Дмитрий Богданов.