Дачникам дали советы по содержимому аптечки

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Специалисты Химкинской областной больницы дали советы дачникам по содержимому аптечки.

В беседе с «Радио 1» в среду, 15 мая, медики рассказали, что в дачной аптечке обязательно должны быть антисептические растворы — перекись водорода, мирамистин или хлоргекседин, йод или зеленка, вата и стерильный бинт, пинцет, жгут, а также антигистаминные и обезболивающие препараты, глазные капли и репеленты от клещей и комаров.

Помимо этого, дачников призвали не забывать брать на дачу лекарства, которые нужно принимать на постоянной основе. Кроме того, важно следить за достаточным наличием запаса питьевой воды и зарядки на телефоне, чтобы была возможность вызвать скорую помощь в экстренном случае, пишут "Известия".