Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:



«Высокое давление в кровеносных сосудах увеличивает риск возникновения сосудистых катастроф - инфаркта миокарда и инсульта. Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.



Чем раньше будет установлен диагноз и начато лечение, тем выше шанс контролировать это состояние и предотвратить развитие осложнений.



Артериальная гипертензия зачастую длительное время протекает скрыто и организм компенсирует возникшие симптомы самостоятельно. Это приводит к тому, что многие пациенты недооценивают опасность данного заболевания.



