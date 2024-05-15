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В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
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В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»

15 мая 2024 20:59
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Для представителей старшего возраста.

17 мая в «Районном доме культуры» Кинель-Черкасского района пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» для представителей старшего возраста.

Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа организованы СРМОО «Центр социальных проектов» совместно с ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» отделение м.р. Кинель-Черкасский.

В спартакиаде примут участие представители «серебряного» возраста из Борского, Богатовского, Похвистневского, Кинель-Черкасского муниципальных районов и городского округа Отрадный. Для участников спартакиады пройдут соревнования по настольным спортивным играм: шаффлборд, джаколло, новус, корнхолл, бочча, дартс, кульбуто. Соревнования пройдут в командным зачете и будут определены лучшие в индивидуальном зачете, а победители, занявшие призовые места будут награждены призами, кубками и медалями.

Концертная программа «Будем друг другу радость дарить!» пройдет в рамках областного проекта «Серебро в Село» для жителей села Кинель-Черкассы и участников спартакиады, и будет включать в себя исполнение песен и танцев от мобильных творческих агитбригад ансамблей, хоров народной песни и коллективов из Самары, и Кинель-Черкасского района.

Спартакиада по настольным спортивным играм проходит в рамках проекта «Жизнь в движении», организованной СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов, концертная программа «Серебро в Село» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото предоставлено СРМОО «Центр социальных проектов»

Теги: Мероприятия

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