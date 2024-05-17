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В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
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В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»

17 мая 2024 12:59
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Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»

18 мая в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев» — международная культурно-образовательная акция, приуроченная к празднику день музеев. Акция будет проходить с 14:00 до 22:00.

В первой половине дня откроется детская программа «Ящеры и все, все, все». Дети и их родители смогут поучаствовать в мастер-классаах «Древние животные» и «Аммониты», на которых участники будут делать модели древних животных и забавные подделки. На мастер-классе «Палеооткрытки» юные рукодельники создадут открытку с морскими обитателями нашего края. (6+)

Параллельно мастер-классам будет проходить увлекательная игра-бродилка «Мамонтята ищут маму», для более спокойного досуга ребята смогут поиграть в необычное «палеодомино» и пособирать пазлы. На игре «Акулы Поволжья» участники Самарского палеонтологического общества в игровом формате расскажут о древних акулах. Каждый час будут проходить подвижные игры «Секреты динозавров», на которых вместе с педагогом участники разгадают самый главный секрет динозавров Поволжья. (6+)

После технического перерыва начнется основная программа акции.

В 18:00 в фойе посетителей встретит театрализованный перфоманс «Застолье», которые расскажет нам о преемственности поколений за большим семейным столом. Режиссер-постановщик – Алексей Елхимов (СамАрт) (12+)

В этот день вы сможете посетить постоянную экспозицию музея Алабина и различные выставки: «Горько», «Хлебная лихорадка» и «Книга рецептов». Каждые 30 минут у вас будет уникальная возможность посетить авторские экскурсии по выставкам, а в кинозале целый вечер будет идти показ фильма «Край хлеба».

На площадке музея будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества «Купить», на которой каждый посетитель сможет найти декор по душе от талантливых самарских дизайнеров и ремесленников.

Вечером состоится одно из самых необычных мероприятий вечера, которое расскажет о «закулисье» музейной жизни – «Непубличные». В Ночь выйдет из тени «невидимый персонал» музея и расскажет о музейной деятельности, поделится интересными и курьезными историями.

Посетителей ждет серия уникальных мастер-классов «Сохранить как...», которая даст возможность продлить жизнь семейным реликвиям и увидеть уникальное в привычном. Участники смогут профессионально почистить приборы из металла: ложки, вилки и другие составляющие вашего сервиза будут сверкать как новые! На мастер-классе про коллажи посетители создадут стильный плакат, который еще долго будет радовать глаз. А с реставратором Анной Толстовой узнаем, как бережно и безопасно вернуть к жизни старые фотографии и бумаги. Можно принести свои материалы: металлические вилки, ложки, фотографии, старые журналы, книги, газеты и т.д.

Насладимся этническими мотивами и послушаем про истории семей сквозь призму их реликвий на лекции-концерте «Этнозарисовки».

Завершится вечер хоровой музыкальной программой «Детские песни как семейная реликвия», на которой зрители услышат детские песни разных эпох и предадутся тёплой ностальгии.

 

Детская программа: 14:00 – 17:00 (6+)

Основная программа: 18:00 – 22:00 (12+)

Музей Алабина (ул.Ленинская, 142)

Тел. Информационного центра 8 846 333 64 23

Зав.отделом маркетинга и PR Классен Ксения 8 999 170 85 45

Теги: Мероприятия

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