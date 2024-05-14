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В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей

14 мая 2024 21:59
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В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей

По данным на 13 мая 2024 года, на территории Самарской области с начала эпидсезона 796 человек пострадали от укусов клещей, в их числе 224 ребенка.

— За неделю никто не заболел клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом, — рассказали в управлении Роспотребнадзоре по Самарской области.


В лаборатории исследовали 694 снятых с людей клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. В результате в 21 экземпляре нашли антиген вируса, это составило 3%. А на инфицированность боррелиями методом ПЦР проверили 678 клещей, ДНК возбудителя боррелиоза была в 20 (2,9%), пишет Самара-КП.


В 2024 году планируется провести противоклещевые обработки на площади 4309 га. На данный момент обработано 1043,97 га. Напомним, специалисты советуют использовать репелленты для обработки верхней одежды. Если клещ присосался, нужно сразу же обратиться в лечебное учреждение для его удаления и решения вопроса о назначении экстренной профилактики.

 

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