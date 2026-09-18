В Казань доставили восемь жирафов из Намибии

В Казанский зооботсад впервые в истории привезли восемь жирафов из Намибии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба мэрии города.

«Ночью 17 сентября мэр Казани Ильсур Метшин встретил ночной борт с новыми жителями в аэропорту. Сейчас животные размещены в жирафятнике Казанского зооботсада и находятся под наблюдением», — говорится в сообщении на сайте.

Животных доставили в Россию самолетом Ил-76, что стало первым подобным случаем за 19 лет. В группу вошли три самца и пять самок ангольского подвида жирафов. После перелета животные благополучно прибыли в Казань и сейчас находятся в жирафятнике под наблюдением специалистов.

По словам председателя комитета по развитию туризма Казани Александра Шавлиашвили, проект реализовали в рамках обновления зооботсада и туристической стратегии города, пишут "Известия".

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