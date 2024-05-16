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«Не забывайте измерять своё артериальное давление»: врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.



Более 600 тысяч взрослого населения Самарской области проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. По итогам обследований у почти 9000 человек впервые установлен диагноз артериальная гипертония.



«58% случаев выявленного заболевания приходится на граждан трудоспособного возраста, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Артериальная гипертензия - ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф таких, как инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и др. Около 45% больных не знают, что они имеют высокие цифры артериального давления. У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления. При этом она поражает жизненно важные органы – органы мишени - сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, сетчатку глаза, почки. Простой контроль уровня артериального давления позволяет избежать развития серьезных заболеваний. Если вы фиксируете высокие показатели артериального давления - 140 на 90 мм рт ст, то обязательно обратитесь к врачу в поликлинику для консультации и диагностики. Не забывайте измерять своё артериальное давление, своевременно проходите диспансеризацию и строго соблюдайте все рекомендации врача, в том числе по приему лекарственных препаратов».



Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска:

злоупотребление соленой и жирной пищей

употребление алкоголя

стресс

повышенный уровень холестерина

курение

низкая физическая активность

избыточная масса тела и ожирение

наследственность (повышение артериального давления встречается приблизительно в 2 раза чаще среди лиц, у которых один или оба родителя имели артериальную гипертензию).



Важно соблюдать простые и эффективные меры, направленные на изменение поведения и образа жизни:

Нормализация массы тела за счет уменьшения общей калорийности пищи и повышения уровня физической активности

Ежедневные динамические аэробные физические нагрузки в течение 30-60 минут и более (например, прогулки быстрым шагом, катание на велосипеде, плавание и др.)

Ограничение потребления поваренной соли до 5 г в сутки.

Соблюдение принципов рационального питания.

Отказ от курения – один из самых эффективных способов снижения общего риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.