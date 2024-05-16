Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские научные разработки возьмут на вооружение в федеральном Минздраве.
Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко новые разработки Самарской области в медицине
В связи с проведением спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок
Чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии.
В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда
Участие в обсуждении приняли руководители министерств и ведомств, представители администрации города.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реновации исторической части Самары
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска

16 мая 2024 14:15
125
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.

«Не забывайте измерять своё артериальное давление»: врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.

Более 600 тысяч взрослого населения Самарской области проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. По итогам обследований у почти 9000 человек впервые установлен диагноз артериальная гипертония.

«58% случаев выявленного заболевания приходится на граждан трудоспособного возраста, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Артериальная гипертензия - ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф таких, как инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и др. Около 45% больных не знают, что они имеют высокие цифры артериального давления. У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления. При этом она поражает жизненно важные органы – органы мишени - сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, сетчатку глаза, почки. Простой контроль уровня артериального давления позволяет избежать развития серьезных заболеваний. Если вы фиксируете высокие показатели артериального давления - 140 на 90 мм рт ст, то обязательно обратитесь к врачу в поликлинику для консультации и диагностики. Не забывайте измерять своё артериальное давление, своевременно проходите диспансеризацию и строго соблюдайте все рекомендации врача, в том числе по приему лекарственных препаратов».

 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска:

злоупотребление соленой и жирной пищей
употребление алкоголя
стресс
повышенный уровень холестерина
курение
низкая физическая активность
избыточная масса тела и ожирение
 наследственность (повышение артериального давления встречается приблизительно в 2 раза чаще среди лиц, у которых один или оба родителя имели артериальную гипертензию).

Важно соблюдать простые и эффективные меры, направленные на изменение поведения и образа жизни:

Нормализация массы тела за счет уменьшения общей калорийности пищи и повышения уровня физической активности
Ежедневные динамические аэробные физические нагрузки в течение 30-60 минут и более (например, прогулки быстрым шагом, катание на велосипеде, плавание и др.)
Ограничение потребления поваренной соли до 5 г в сутки.
Соблюдение принципов рационального питания.
Отказ от курения – один из самых эффективных способов снижения общего риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024, 17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра. Здравоохранение
410
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает!
30 апреля 2024, 15:39
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: "Весенне-летний период сопровождается высоким риском травм глаз"
Врачи напоминают, простых травм глаза не бывает! Здравоохранение
2425
28 апреля 2024, 15:31
Минздрав СО: безопасность в период майских праздников
В период майских праздников возрастает риск пожаров на территории частных жилых домов и дачных посёлков. Общество
1099
Здравоохранение
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
16 мая 2024  14:15
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
125
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
16 мая 2024  14:03
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
158
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
16 мая 2024  13:44
Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило
142
В Самарской области растет спрос на акушерок
16 мая 2024  09:29
В Самарской области растет спрос на акушерок
173
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
16 мая 2024  09:08
Дачникам дали советы по содержимому аптечки
192
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
15 мая 2024  17:25
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
410
15 мая 2024  12:06
В Самарскую область поставлены новые партии вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита
235
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
15 мая 2024  11:00
Студент СамГМУ разрабатывает компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями
287
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
14 мая 2024  21:59
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
413
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
14 мая 2024  15:59
Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам
551
Весь список
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
139
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
333
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
306
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
825
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
557
Весь список