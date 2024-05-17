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Молнии убили 12 человек на востоке Индии

17 мая 2024 11:59
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Молнии убили 12 человек на востоке Индии

По крайней мере 12 человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате ударов молний в индийском штате Западная Бенгалия, сообщает Times of India.

Жертвами пали 11 жителей района Малда, которые собирали манго в полях. Среди погибших оказались трое несовершеннолетних, младшему из которых 13 лет. Одного человека небесный разряд поразил, когда он двигался по дороге на мотоцикле.

Кроме того, молния убила 32-летнего пастуха в окрестностях Муршидабада, находившиеся поблизости три человека получили травмы.

Ежегодно в Индии от ударов молний гибнет около тысячи человек, пишет Смотрим.

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