Судебные приставы Сызрани обнаружили находящегося в розыске должника по алиментам на сеновале

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Житель г. Сызрани после развода с супругой обязан был выплачивать двоим своим несовершеннолетним детям алименты. Мужчина своими обязанностями пренебрегал. От судебных приставов скрывался. В результате в отношении него было заведено разыскное дело.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Службы установили, что должник может проживать со своей новой возлюбленной. Судебные приставы незамедлительно направились по адресу его предполагаемого местонахождения.

Хозяйка дома пустила сотрудников Службы внутрь. Однако в жилом помещении никого не оказалось. Тогда судебные приставы вышли во двор. Хозяйка дома занервничала. Наблюдая за поведением женщины при проверке надворных построек, у сотрудника Службы возникли подозрения о том, что должник может прятаться на сеновале.

Судебный пристав по ОУПДС поднялся на чердак сарая, где хранилось сено. Там среди сухой травы, предназначенной на корм для домашней скотины, должник по алиментам и был обнаружен.

Мужчину доставили в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области, где в отношении него составили протокол по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

В случае если мужчина продолжит избегать своих родительских обязательств по выплате алиментов, а также не приступит к погашению имеющейся задолженности, ему будет грозить уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.