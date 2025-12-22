Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан

90
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.

В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан. Всего совместно с депутатами городской Думы, представителями профильных служб и департаментов, управляющих организаций они рассмотрели более 35 вопросов.

В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов. Особое внимание было уделено дому № 21 по улице Ульяновской, где, по словам жильцов, подрядная компания не выполнила замену канализационного выпуска из детского сада № 58, расположенного на первом этаже. По словам Елены Бондаренко, одним из решений вопроса может быть претензия в адрес компании от Фонда капитального ремонта Самарской области, составленная при участии жителей и районной администрации.

«Для нас очень важно решить вопрос, так как он тянется с 2023 года, а мы хотели бы избежать возможных проблем, к которым может привести неисправный канализационный выпуск, – рассказала жительница дома № 21 по улице Ульяновской Наталья Воронцова. – В этом году нам отремонтировали дворовые проезды по программе “Формирование комфортной городской среды”».

Кроме того, жительница дома обсудила с главой района проведение праздничного мероприятия к Новому году и Рождеству совместно с детским садом, которое планируется во дворе дома. Мероприятие состоится при поддержке администрации Ленинского района.

Глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько проконсультировал жителей дома № 223 по улице Советской Армии о порядке формирования заявки на благоустройство двора – установки площадки для игр, занятий спортом и отдыха. Администрация района окажет жителям помощь – от разработки дизайн-проекта до подачи заявки в конкурсную комиссию программы «Народный бюджет Самарской области». Параллельно будет проработана возможность софинансирования проекта со стороны предпринимателей, чьи объекты расположены во дворе.

Также по итогам приёма в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области будет направлено обращение с просьбой привести в порядок и обустроить освещение в подземном пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Отметим, что всего в 2025 году глава Октябрьского района города Самары провел 26 личных приемов граждан, которые посетили более 100 человек.

В Самарском районе жительница дома № 75 по улице Фрунзе обратилась к главе района Роману Радюкову с просьбой оказать содействие в переносе сроков проведения капремонта кровли. Ранее Фонд капитального ремонта региона расторг контракт с подрядной организацией, мотивируя это нарушением очередности работ: сначала должен быть отремонтирован фасад, и только затем – крыша. Администрация района направит запрос в Фонд с просьбой уточнить график работ на 2026 год и представить его жителям.

Также в доме требуется обновление входных групп и ремонт бетонного пола. По словам представителя управляющей компании, жителям уже предоставлена для ознакомления смета. Работы начнутся, как только на счете дома будет достаточное количество средств.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
22 декабря 2025, 15:59
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов. Общество
9
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
22 декабря 2025, 15:39
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая... Культура
91
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
22 декабря 2025, 15:11
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни. Здравоохранение
112
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
180
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
228
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
223
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
228
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
220
Весь список