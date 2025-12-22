В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан. Всего совместно с депутатами городской Думы, представителями профильных служб и департаментов, управляющих организаций они рассмотрели более 35 вопросов.



В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов. Особое внимание было уделено дому № 21 по улице Ульяновской, где, по словам жильцов, подрядная компания не выполнила замену канализационного выпуска из детского сада № 58, расположенного на первом этаже. По словам Елены Бондаренко, одним из решений вопроса может быть претензия в адрес компании от Фонда капитального ремонта Самарской области, составленная при участии жителей и районной администрации.



«Для нас очень важно решить вопрос, так как он тянется с 2023 года, а мы хотели бы избежать возможных проблем, к которым может привести неисправный канализационный выпуск, – рассказала жительница дома № 21 по улице Ульяновской Наталья Воронцова. – В этом году нам отремонтировали дворовые проезды по программе “Формирование комфортной городской среды”».



Кроме того, жительница дома обсудила с главой района проведение праздничного мероприятия к Новому году и Рождеству совместно с детским садом, которое планируется во дворе дома. Мероприятие состоится при поддержке администрации Ленинского района.



Глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько проконсультировал жителей дома № 223 по улице Советской Армии о порядке формирования заявки на благоустройство двора – установки площадки для игр, занятий спортом и отдыха. Администрация района окажет жителям помощь – от разработки дизайн-проекта до подачи заявки в конкурсную комиссию программы «Народный бюджет Самарской области». Параллельно будет проработана возможность софинансирования проекта со стороны предпринимателей, чьи объекты расположены во дворе.



Также по итогам приёма в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области будет направлено обращение с просьбой привести в порядок и обустроить освещение в подземном пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Отметим, что всего в 2025 году глава Октябрьского района города Самары провел 26 личных приемов граждан, которые посетили более 100 человек.



В Самарском районе жительница дома № 75 по улице Фрунзе обратилась к главе района Роману Радюкову с просьбой оказать содействие в переносе сроков проведения капремонта кровли. Ранее Фонд капитального ремонта региона расторг контракт с подрядной организацией, мотивируя это нарушением очередности работ: сначала должен быть отремонтирован фасад, и только затем – крыша. Администрация района направит запрос в Фонд с просьбой уточнить график работ на 2026 год и представить его жителям.



Также в доме требуется обновление входных групп и ремонт бетонного пола. По словам представителя управляющей компании, жителям уже предоставлена для ознакомления смета. Работы начнутся, как только на счете дома будет достаточное количество средств.

Фото: пресс-служба администрации Самары