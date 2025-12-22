В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина

Полицейские работают на месте ДТП в Нефтегорском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует, что 22 декабря в 11:10 на 86 километре автодороги «а/д « М5-Урал » Подъезд к г. Оренбург, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался со стороны Оренбурга в направлении Самары. В пути следования выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, под управлением водителя 1982 года рождения.

Пассажир 1966 года рождения автомобиля Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.



На месте работают сотрудники полиции, движение на участке частично перекрыто.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.

Фото: ГУ МВД СО