Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.

Полицейские работают на месте ДТП в Нефтегорском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует, что 22 декабря в 11:10 на 86 километре автодороги «а/д « М5-Урал » Подъезд к г. Оренбург, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался со стороны Оренбурга в направлении Самары. В пути следования  выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, под управлением водителя 1982 года рождения.

Пассажир 1966 года рождения автомобиля Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники полиции, движение на участке частично перекрыто.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП

