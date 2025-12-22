Я нашел ошибку
Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары

74
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.

В субботу, 27 декабря, на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары.  (0+)

С 12:00 начнет работу Усадьба Деда Мороза и его внучки Снегурочки – туда можно будет попасть организованными группами по 15-20 человек. Рядом, в «сказочном лесу», откроются тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, а также с арт-объектами по мотивам любимых сказок и мультфильмов – «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Щелкунчик», «Снежная королева», «Зима в Простоквашино» и других.

С 19:00 до 20:00 на ледовом катке для массового катания (со стороны улицы Вилоновской) жителей и гостей Самары ждут показательные выступления от Федерации фигурного катания на коньках. Ледовый каток, который позже будет доступен для массовых катаний, готовят на этой неделе. Также гостей будут ждать каток для игры в хоккей и каток для самых маленьких, ледовые дорожки в сквере на площади (на пересечении улиц Чапаевской и Красноармейской), деревянная горка для катания на тюбингах, спортивная зона «Самара в движении. Зима» и торговый городок с сувенирами и угощениями. Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.

На медиаэкране «Часы» покажут музыкальные поздравления от самарских артистов и контент, посвященный юбилейным датам Самарской области и города Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
22 декабря 2025, 16:17
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов. Общество
13
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
22 декабря 2025, 15:59
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов. Общество
22
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
22 декабря 2025, 15:39
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая... Культура
93
В центре внимания
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
22 декабря 2025  13:07
Глава города Самары Иван Носков провел расширенный прием граждан
180
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
22 декабря 2025  11:35
Одиннадцать наград вручено на премии «Самарское гостеприимство – 2025»
228
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
223
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
228
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
220
