Главные новости:
Работать главный новогодний комплекс будет до 11 января включительно.
27 декабря на площади Куйбышева начнет свою работу главный новогодний комплекс Самары
В ходе заключительного в этом году приема граждан Елена Бондаренко рассмотрела вопросы от жителей пяти многоквартирных домов.
В Самаре главы районов провели заключительные в 2025 году личные приемы граждан
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
В Нефтегорском районе на «а/д « М5-Урал » при столкновении автомобилей Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt погиб мужчина
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед

83
Специалисты ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.

Период, когда на водоемах начинает устанавливаться лед, является наиболее опасным.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев на водных объектах зимой. Специалисты предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.

Ежегодно тонкий лед становится причиной трагических происшествий. Чаще всего они происходят с детьми и рыбаками. Дети без присмотра взрослых выходят на водоемы в период ледостава, забывая, что хрупкий лед на реках и озерах не место для игр.

Рыбакам инспекторы ГИМС рекомендуют не торопиться на рыбалку в период становления льда, а дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочный ледяной покров, и риск провалиться в воду станет значительно меньше.

Задача родителей предостеречь детей от опасностей. Для этого следует обучить ребенка правилам поведения вблизи водоемов, и не разрешать им выходить на неокрепший лед.

 

Фото:   freepik.com

Теги: МЧС Самара

