ГУ МЧС СО: осторожно, на водоемах начинает устанавливаться лед

Период, когда на водоемах начинает устанавливаться лед, является наиболее опасным.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев на водных объектах зимой. Специалисты предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.

Ежегодно тонкий лед становится причиной трагических происшествий. Чаще всего они происходят с детьми и рыбаками. Дети без присмотра взрослых выходят на водоемы в период ледостава, забывая, что хрупкий лед на реках и озерах не место для игр.

Рыбакам инспекторы ГИМС рекомендуют не торопиться на рыбалку в период становления льда, а дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочный ледяной покров, и риск провалиться в воду станет значительно меньше.

Задача родителей предостеречь детей от опасностей. Для этого следует обучить ребенка правилам поведения вблизи водоемов, и не разрешать им выходить на неокрепший лед.

Фото: freepik.com