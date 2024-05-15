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Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами

15 мая 2024 19:06
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Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о том, за счет чего меняется численность населения региона и какие меры принимаются для того, чтобы повысить качество и продолжительность жизни самарцев.

Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов, а также негативное влияние пандемии коронавируса. «Такая ситуация, к сожалению, характерна для всех регионов ПФО, - отметил министр. – И конечно, для Самарской области эта тема актуальна, как и для других субъектов. Именно поэтому Президент ставит перед всеми регионами задачу по созданию условий для преодоления негативных демографических тенденций, повышения качества жизни людей».

Вместе с тем, наш регион – в пятерке лидеров среди регионов ПФО в работе по сохранению численности населения.

«По темпам изменения численности населения с 2017 года Самарская область – четвертая в ПФО. Нас опережают Татарстан, республики Башкортостан и Марий Эл, пятерку  замыкает Удмуртская Республика», - отметил Дмитрий Богданов.

«При этом если сравнивать Самарскую область со сходными по структуре экономики, показателями ВРП,  численностью населения регионами округа, то ситуация у нас все же отличается в лучшую сторону. В абсолютных значениях численность населения за последние 7 лет в нашем регионе снизилась на 92 тыс. человек, а, например, в  Нижегородской области – на 183 тыс. человек. Отдельно отмечу тот факт, что за последние 5 лет численность населения Самарской области превысила численность населения Нижегородской области – такое мы наблюдаем едва ли не впервые в истории», - рассказал министр.

Самарская область сохраняет миграционную привлекательность.

«За последние годы у нас положительное сальдо миграции, по этому показателю в ПФО уступаем только Татарстану. К нам переезжает все больше людей из других регионов страны, а также из-за рубежа», - рассказал глава областного Минэконома.

Еще одна характерная черта развития Самарской области последних лет - динамичное развитие муниципальных районов, граничащих с крупнейшими городами Самара и Тольятти. По данным последней Всероссийской переписи численность населения Волжского района по сравнению с данными предыдущей переписи увеличилась в полтора раза - почти на 40 тысяч человек. Аналогичная ситуация и в Ставропольском районе, который прирос почти на 28 тысяч человек.

«Доля городского населения в регионе за последние 6 лет снизилась с 79,9% до 79,4% на начало года, а сельского, напротив – выросла, в первую очередь в приграничных с городами районах. Характерный пример - сельское поселение Лопатино Волжского района, где расположен быстрорастущий микрорайон «Южный город». На сегодня это самое большое сельское поселение в ПФО. По данным Росстата, на 1 января 2024 года в нем официально проживают 34,7 тыс. человек. Понятно, в основном это люди, которые работают в городском округе Самара. Тем не менее, по документам это сельские жители и в статистику учета населения города Самары не попадают. Если же смотреть на численность населения городов вместе с приграничными районами, она уверенно растет. Так, например, суммарная численность населения Самары и  Волжского района с 2017 года увеличилась на 2,2%», - рассказал министр.

При этом, согласно статистике, не во всех регионах ПФО ситуация одинакова. Например, в Башкортостане сельское население напротив стремится переезжать в города, и поэтому доля городского населения, прежде всего, Уфы, растет.

Сегодня основная задача властей всех уровней – переломить негативные демографические тенденции и добиться того, чтобы люди жили дольше, и их рождалось больше. Над этой задачей трудятся как в федеральном Правительстве, так и в регионах страны. Целый ряд конкретных поручений дал в своем Послании Президент России Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, здесь важен комплексный подход – устойчивая экономика, рост уровня жизни и повышение качества социальной сферы, жизненные ориентиры граждан, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением.

По всем этим направлениям Правительство Самарской области ведет системную работу. Так, например, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова год от года увеличивается объём социальной поддержки семей с детьми  – за последние годы он вырос в 7,5 раз. В бюджете 2024 года на эти цели заложено 50 млрд. рублей.  Доказал свою востребованность социальный контракт – в прошлом году такой формой поддержки воспользовались почти 7 тысяч жителей региона.

Растет благосостояние граждан: реальная заработная плата по сравнению с 2017 годом возросла почти на 30%. Сейчас предприятия все больше конкурируют за привлечение специалистов – а значит, растут зарплаты, улучшаются условия труда.  «По данным статистики только на крупных и средних предприятиях региона с 2017 года создано свыше 70,2 тыс. новых рабочих мест, в том числе в 2023 году – 11,7 тыс. мест (121,5% к 2022 году). В апреле 2024 года по данным Службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, Самарская область заняла первое место по приросту новых рабочих мест (137%), опередив такие экономически развитые регионы как Татарстан (116%), Башкортостан (121%) и Нижегородская область (123%)», - рассказал Дмитрий Богданов.

Повышению качества жизни способствует и развитие социальной сферы: в последние годы в регионе построено 154 медицинских и 170 спортивных объектов,  13 школ, 56  детских садов. Строится международный межвузовский кампус, на базе которого будет обучаться и проживать 5 тысяч студентов из регионов РФ и зарубежья, благоустроено 927 общественных пространств и почти две тысячи дворов.

«В совокупности эти меры положительно повлияли на ожидаемую продолжительности жизни в  Самарской области: она  возросла с 71,73 года в 2017 году до 72,53 года в  2023 году. Важно, что мы уже превысили допандемийный уровень», - отметил Дмитрий Богданов.

Министр подчеркнул, что работа по достижению целей, поставленных Президентом России, губернатором региона Дмитрием Азаровым, будет продолжена.

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