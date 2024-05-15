187

В Самарской области завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия". Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" и были посвящены объявленному президентом Году семьи.



В предварительном этапе приняли участие около 400 человек - дети и взрослые из городов и районов Самарской области. Финальные соревнования проходили в Самаре 14 и 15 мая.



Финалисты состязались в номинациях "Основная гимнастика", "Гимнастические виды спорта", "Танцевальный марафон" и "Активное долголетие".



В церемонии награждения приняли участие почетные гости – заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова, представители Самарской городской думы, администрации Самары, спортивной общественности.

Фото: минспорта СО