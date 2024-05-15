Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!



Семья – это основа основ нашего общества, фундамент дальнейшего развития и процветания нашей прекрасной Родины. В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные и культурные традиции, поддержка института семьи становится залогом укрепления России.

Президент Владимир Владимирович Путин инициирует все новые и новые решения, направленные на поддержку материнства и детства. По решению Главы государства в нашей стране реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», разрабатываются новые нацпроекты «Семья» и «Молодежь России». Указом Президента нынешний год в России объявлен Годом семьи. А это значит, что достижение целей демографической политики, сохранение традиционных ценностей, всесторонняя защита детства остаются абсолютным приоритетом.

Вопросы поддержки семьи находятся в фокусе особого внимания Правительства Самарской области, это одна из ключевых задач нашей работы. На протяжении последних лет мы планомерно увеличиваем объемы социальной поддержки семей с детьми, достигнув в этом направлении беспрецедентных результатов. И эту работу мы продолжаем.

Первостепенное внимание – родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом - наш гражданский и нравственный долг. Искренне благодарю земляков, которые, следуя зову своего сердца, помогают семьям наших героев.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, согласия, успехов во всех начинаниях!



Губернатор Самарской области Д.И. Азаров