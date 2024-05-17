На трассе в Самарской области горел КАМАЗ

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16 мая в 15 часов 2 минуты на пульт связи поступило сообщение о том, что на 1018 км трассы М-5 на территории Красноярского района произошло возгорание фуры КАМАЗ. К месту происшествия выехали пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 159 пожарно-спасательного отряда № 46 и пожарно-спасательной части № 151 пожарно-спасательного отряда № 41 в количестве 6 человек личного состава на 2 единицах техники. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит автомобиль КАМАЗ, который следовал по трассе после ремонта. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: ликвидацию возгорания автомобиля, отключение системы электропитания транспортного средства, устранение разлива топлива. К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"