В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД

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Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 17 по 19 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 102.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.