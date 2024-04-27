Самарский врач-психиатр-нарколог: "Гимнастика в комплексе с основным лечением снимает тягу к курению и алкоголю"

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Заведующая диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Юлия Родионова:



"Существенно снизить тягу к алкоголю и табаку позволяют регулярные физические нагрузки. Они помогают повысить сопротивляемость организма и не допустить формирование химической зависимости. Регулярные занятия спортом улучшают настроение и самочувствие.



Не всегда есть возможность посетить спортзал или бассейн. Потому начните хотя бы с малого – гимнастика на рабочем месте выручит каждого.



Если появляется желание закурить или использовать электронные средства доставки никотина, то необходимо прежде всего переключить внимание:

Сидя за столом, можно сделать несколько поворотов головы, повороты рук и ног.

Выйдя из-за рабочего места можно выполнить несколько простых упражнений: наклоны вперёд-назад, в стороны.

Повороты корпуса и приседания активизируют организм.



Простые упражнения на рабочем месте вернут работоспособность и отвлекут от провокационных мыслей.



Люди, даже временно отказавшиеся от употребления спиртных напитков, от сигарет и электронных средств доставки никотина, замечают существенное улучшение состояния, в том числе умственных и физических способностей.



Также физические нагрузки оказывают положительное воздействие на психическое здоровье и физическое состояние уже зависимых людей. В комплексной терапии пациенту рекомендуется заниматься тем видом спорта, который приносит ему удовольствие. Занятия физической культурой – значимая ступень в программе лечения алкогольной зависимости и табакокурения. Откажитесь от алкоголя и табака, занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!

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