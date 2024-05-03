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СамГМУ получил патент на «умный» ортез MioOrto

3 мая 2024 12:55
187
СамГМУ получил патент на «умный» ортез MioOrto

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России получил патент на устройство «умный» ортез MioOrto. Он помогает быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни после травм или операций на колене и тазобедренном суставе. Ортез разработан сотрудниками Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ.

MioOrto – это биологическое реабилитационное устройство с программным комплексом на базе пассивного медицинского ортеза. Он оснащен датчиками для автоматизированного контроля процесса реабилитации в постоперационный период. «Умный» ортез считывает сигналы мышц пациента и углы сгибания нижней конечности, предоставляя точные данные о работе мышц и уровне их напряжения. Это делает его неотъемлемым инструментом в процессе восстановления после травмы или операции.

Использование «умного» ортеза позволяет перевести реабилитацию на новый уровень – Fast track (FT), что ускоряет процесс восстановления и сокращает время до полного выздоровления. Датчики, регистрирующие уровень напряжения мышц, передают полученную информацию на смартфон или компьютер в режиме реального времени. Благодаря этому врачи и специалисты могут более точно оценить состояние пациента и разработать индивидуальную программу реабилитации.

«Применение инновационного «умного» ортеза в области реабилитации и телемедицины имеет широкий спектр возможностей, - говорит ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. - Устройство можно использовать для восстановления после травм, операций или инсультов, а также для улучшения функциональности мышц у пациентов с нейромышечными заболеваниями. Благодаря телемедицинским технологиям специалисты могут наблюдать за прогрессом пациента удаленно и вносить необходимые корректировки в реабилитационные программы. Создание инновационных продуктов в области телемедицины – одно из приоритетных направлений работы СамГМУ. Эти технологии набирают все большую актуальность, позволяя повысить доступность качественной медицинской помощи для пациентов даже из самых удаленных уголков страны».

На данный момент также подана заявка на получение патента на способ регистрации диагностики биомеханики двигательных нарушений в коленном суставе человека. Получить патент планируется до конца 2024 года.

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