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В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
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В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»

2 мая 2024 09:28
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В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»

4 мая (суббота) Музей Рязанова организует несколько событий.

В 16.30 главный хранитель музея Татьяна Пульная проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская» (12+). Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwob3w 

В 17.30 в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного» (16+), которую прочитает киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Это будет уже 12 встреча лектория «История жанра в зеркале советского кино» и заключительная перед «летними каникулами». Цикл лекций возобновится осенью.
На лекции речь пойдет о советской комедии. На примере культовых картин эксперт расскажет, почему смех сопровождается несмешными страстями. Посетители узнают подробности об известных фильмах и некоторых позабытых работах, например, кинокартинах Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» (1957, 12+) и «Забытая мелодия для флейты» (1987, 12+).
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobEa

5 мая (воскресенье) в 15.00 состоится первая пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+).
Научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Анастасия Волынкина и заместитель директора по развитию Музея Рязанова Анастасия Чекмасова разработали новый маршрут по доходным домам. Во время экскурсии участники узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех экскурсантов ждет небольшой подарок – авторская открытка старшего научного сотрудника «Заварки» и создателя фотопроекта «Детали доходного дома» Кирилла Гурова.
Место сбора – ул. Самарская, 207. Стоимость участия – 350 рублей. Просим обратить внимание – количество мест ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись по ссылке, которая размещена в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

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