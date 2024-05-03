«СОдействие»: в Самаре реализуется ещё 13 проектов благоустройства

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Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса общественных проектов и конкурса мероприятий по самообложению в рамках Губернаторского проекта «СОдействие».

Напомним, заявки для участия в проекте «СОдействие» принимались до 1 марта 2024 года.

По решению комиссии от 25 апреля 2024 года победителями признаны 163 социально-значимые инициативы населения Самарской области, из которых 13 проектов будет реализовано в Самаре. В январе 2024 года конкурсная комиссия уже определила первые 95 победителей среди общественных проектов к реализации в текущем году, из них 21 проект будет воплощен в жизнь Самаре.

Напомним, в 2023 году по Губернаторскому проекту «СОдействие» в Самаре реализовано более 20 проектов. Это новые комфортные площадки для развлечения детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, а также территории с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами.

В настоящее время жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартует с 1 сентября 2024 года. Напомним, заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28(29) февраля.