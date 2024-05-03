Самарцев предупреждают о газовых работах

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Вниманию жителей Самары! В связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции-2 просим горожан соблюдать меры безопасности при использовании газового оборудования

По информации газораспределительной организации ООО "Газпром межрегионгаз Самара", 6 мая с 11.00 (сроком на 48 часов) и 20 мая с 11.00 (сроком на 58 часов) будут производиться ремонтные работы на ГРС-2 Петра Дубрава, с переводом газоснабжения на "городское кольцо Самара" от ГС-16, ГРС-18.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойного режима подачи газа потребителям в отопительный период.

Администрация Самары призывает горожан на время производства работ соблюдать меры безопасности при эксплуатации газа потребляющего оборудования, а также обеспечить контроль за надлежащей работой газового оборудования. При выявлении нарушений в работе газового оборудования незамедлительно обращаться в газораспределительную организацию.