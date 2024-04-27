Семья фельдшеров спасает жизни жителей Правобережья Волги

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В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи рассказываем о специалистах, которые ежедневно и круглосуточно оказывают жителям экстренную медицинскую помощь, спасая жизни и сохраняя здоровье. Среди них - семья медработников Журкиных.



Фельдшеры Алексей и Кристина Журкины работают на станции скорой медпомощи Сызранской центральной городской и районной больницы.



«Мы познакомились на работе. Алексей уже был первым фельдшером в бригаде, а я только пришла на работу после учебы. Он сразу привлек мое внимание своим профессионализмом и чутким отношением к человеческой боли. С готовностью делился со мной своим опытом. И сначала между нами завязалась та крепкая дружба, когда понимаешь, что всегда можешь положиться на человека, получить совет, знаешь, что тебя выслушают», – поделилась Кристина Геннадьевна.



Как рассказывает Алексей Алексеевич, именно в совместные дежурства поступали самые сложные вызовы.



«Например, мы до сих пор вспоминаем одну из таких смен. Вызов поступил от женщины. Она проезжала на поезде и увидела на путях раненого мужчину. Точных координат у нас не было. Мы с Кристиной около километра бежали по железнодорожным путям в поисках пострадавшего. Оказалось, молодой мужчина решил сократить путь и пролезть под поездом. В результате чего ему отрезало обе ноги. Проезда к месту происшествия не было и до машины скорой помощи мы несли его на носилках. Оказали первую помощь и доставили в больницу» - отметил фельдшер.



Молодых медработников удивляет, насколько люди по-разному относятся к своему здоровью: кто-то вызывает «скорую», как только где-то чуть-чуть заболит, а кто-то, даже когда их жизни угрожает опасность, отказывается госпитализироваться.



На станции работать сегодня комфортно, отмечают фельдшеры. Машины новые и оборудованы всем необходимым, автопарк постоянно обновляется.

Каждый из супругов уверен, что выбрал правильный путь и нашел свое призвание.

Фото: минздрав СО