В Самарской области «Газель» с пассажирами без водителя въехала в дом

128

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в селе Подбельск Похвистневского района.

По предварительной информации, сегодня, 3 мая, около 11 часов 30 минут 64-летний водитель ехал по улице Садовой. У дома №1а он припарковался и вышел из автомобиля, как считают в ГИБДД, не убедившись в безопасности парковки.

«Газель» без водителя покатилась задним ходом по дороге, пока не въехала в рядом стоящий дом, пишет Обоз.инфо.

«Три пассажира транспортного средства доставлены в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — сообщают в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД