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Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю

3 мая 2024 18:24
192
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

7 мая планируется заменить две задвижки на Зубчаниновском шоссе. Для этого с 9:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: ч/сектор по ул. Магистральная от ул. Металлургическая до Зубчаниновского шоссе.                          

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: В центре внимания РКС-Самара

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