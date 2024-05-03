Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю

192

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

7 мая планируется заменить две задвижки на Зубчаниновском шоссе. Для этого с 9:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: ч/сектор по ул. Магистральная от ул. Металлургическая до Зубчаниновского шоссе.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.