8 октября в СОХМ поговорят об Иване Карпунове (1909–2004) — старейшем самарском художнике

СОХМ приглашает на первую лекцию «Он всегда хотел быть художником» нового цикла «Самарские художники. Неизвестные страницы», посвящённого художникам Самары и малоизвестным страницам их биографий.

8 октября в 18:30 участники поговорят об Иване Васильевиче Карпунове (1909–2004) — старейшем самарском художнике, чей самобытный талант в полной мере раскрылся после шестидесяти лет.

Карпунов учился у О.Т. Бизюкова, художника-бойчукиста, увлечённого традициями иконы и народного искусства. Эти интересы нашли отражение в творчестве Карпунова: его работы отличают плоскостная манера письма, яркие чистые цвета и выразительные цветовые сочетания. Для художника цвет нередко значил больше, чем сюжет, а главными ориентирами оставались простота и ясность народного искусства.

В собрании Самарского областного художественного музея хранится более сорока произведений Ивана Карпунова. Участники лекции узнают о его творческом пути, художественных открытиях и наследии.

Лектор — В. А. Чернова, главный научный сотрудник научного отдела музея, член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов России.

Фото: минкульт СО