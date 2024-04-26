Врачи Самарского онкодиспансера освоили уникальный метод лечения опухолей головы и шеи

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Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера выполняют малоинвазивные операции при предраковых состояниях и начальных формах злокачественных новообразований полости рта, глотки, гортани и кожи. Это стало возможным благодаря использованию лазерной хирургической системы СО2, поставленной в учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее такие операции проводились только в федеральных медицинских центрах.



С начала 2023 года врачи отделения опухоли головы, шеи провели уже более 600 операций с применением нового оборудования.



«На новом оборудовании мы можем выполнять уникальные операции по сечению опухолей. Хирургический лазер дает возможность воздействовать непосредственно на опухоль и сохранять ткани жизненно важных органов. Данная методика позволяет избежать кровотечений и других хирургических травм, которые впоследствии могут вызвать осложнения», - рассказал заведующий онкологическим отделением опухоли головы, шеи Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Александр Махонин.



Жительница Самары Александра Сидоренко была на приеме у стоматолога, в ходе которого была обнаружена опухоль в ротовой полости. Специалисты стоматологической поликлиники направили пациентку на обследование в онкодиспансер.



«Неделю назад мне успешно провели операцию, чувствую себя хорошо. Через 2 часа после операции я встала на ноги, ходила и общалась. Надеюсь, что в ближайшие дни меня уже выпишут домой», - рассказала Александра.



Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне. При условии выявления новообразования на ранней стадии специалисты выполняют органосохранные операции, после которых пациент восстанавливается в короткий период времени.



Специалисты напоминают, для раннего выявления онкозаболеваний необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактический медосмотр.



Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и улучшению условий оказания медицинской помощи.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков