Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?

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Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:



"С началом дачного сезона пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно соблюдать простые правила безопасности:



Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы показателей здоровья следует отложить садовые работы и принять меры.

Не пропускать прием назначенных препаратов.

Заниматься работой на приусадебном участке необходимо в часы наименьшей солнечной активности - либо рано утром, либо вечером.

Чередовать работу с отдыхом.

Не перегружаться, работать в удовольствие.

Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь. Спиртные напитки не только притупляют бдительность, но и могут вызвать повышение давления и спровоцировать развитие сердечно-сосудистой катастрофы - инфаркта миокарада или инсульта.

Пить больше воды

Обязательно использовать головной убор.



При возникновении первых признаков сердечно-сосудистого события - тошнота, головная боль, онемение лица или конечностей - необходимо позвать на помощь, перейти в безопасное прохладное место, измерить давление и в случае повышения принять привычный препарат для купирования приступа, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103".

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