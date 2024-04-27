Как избежать сосудистых катастроф при работе на дачном участке?

Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:
"С началом дачного сезона пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы важно соблюдать простые правила безопасности:
Ежедневно контролировать давление и пульс. Особенно перед выходом на участок. При отклонении от нормы показателей здоровья следует отложить садовые работы и принять меры.
Не пропускать прием назначенных препаратов.
Заниматься работой на приусадебном участке необходимо в часы наименьшей солнечной активности - либо рано утром, либо вечером.
Чередовать работу с отдыхом.
Не перегружаться, работать в удовольствие.
Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь. Спиртные напитки не только притупляют бдительность, но и могут вызвать повышение давления и спровоцировать развитие сердечно-сосудистой катастрофы - инфаркта миокарада или инсульта.
Пить больше воды
Обязательно использовать головной убор.
При возникновении первых признаков сердечно-сосудистого события - тошнота, головная боль, онемение лица или конечностей - необходимо позвать на помощь, перейти в безопасное прохладное место, измерить давление и в случае повышения принять привычный препарат для купирования приступа, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103".
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