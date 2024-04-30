В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»

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Пешеходная экскурсия

«От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+)

5 мая, 15.00

Научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Анастасия Волынкина и заместитель директора по развитию Музея Рязанова Анастасия Чекмасова разработали новый маршрут пешеходной экскурсии по доходным домам.

5 мая (воскресенье) в 15.00 состоится первая пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+) , во время которой экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников прогулки ждет небольшой подарок – авторская открытка старшего научного сотрудника «Заварки» и создателя фотопроекта «Детали доходного дома» Кирилла Гурова.

Место сбора – ул. Самарская, 207.