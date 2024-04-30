Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
В Самаре водитель сбил девочку на мопеде
Учитель в Волжском районе подарил мошеннику 1,4 млн рублей
Учитель в Волжском районе "подарил" мошеннику 1,4 млн рублей
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
В Самаре в своих рабочих решениях реже всего сомневаются те, кто зарабатывает больше
Названы главные поставщики мяса в Россию
Названы главные поставщики мяса в Россию
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
Представители Самарской области – финалисты программы «Лига экскурсоводов»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»

30 апреля 2024 10:54
116
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»

Пешеходная экскурсия
«От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+)
5 мая, 15.00

Научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Анастасия Волынкина и заместитель директора по развитию Музея Рязанова Анастасия Чекмасова разработали новый маршрут пешеходной экскурсии по доходным домам.

5 мая (воскресенье) в 15.00 состоится первая пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+), во время которой экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников прогулки ждет небольшой подарок – авторская открытка старшего научного сотрудника «Заварки» и создателя фотопроекта «Детали доходного дома» Кирилла Гурова.

Место сбора – ул. Самарская, 207.

Стоимость участия – 350 рублей. Просим обратить внимание – количество мест ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись по ссылке, которая размещена в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
29 апреля 2024, 10:52
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Количество мест ограничено, требуется предварительная запись. Культура
558
Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят интереса к профессии юриста.
26 апреля 2024, 17:39
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят... Общество
561
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук.
26 апреля 2024, 16:13
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Образование
646
В центре внимания
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
489
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
809
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024  13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
647
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
27 апреля 2024  11:00
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
564
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
652
Весь список