Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке

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4 апреля в Самарской области пройдет единый день вакцинации. В этот день с 9.00 до 20.00 прививочный пункт будет развернут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).

Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19, пройти повторную вакцинацию. Будут работать мобильные прививочные бригады. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач. Также в этот день дополнительные пункты запланированы в других муниципалитетах, будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты социальной структуры и вакцинация граждан 60+ на дому. Напомним, для проведения вакцинации на дому жители старшего возраста или их родственники могут обратиться в поликлинику по телефону. Подробная информация о работе 4 апреля пунктов вакцинации в общественных местах будет размещена на сайте министерства здравоохранения региона в ближайшее время.

«Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном ухудшении ее. Поэтому сейчас самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию, — подчеркивает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, к.м.н. Елена Стребкова. — Мы продолжаем жить в период пандемии. Поэтому вакцинацию надо обновлять каждые 6 месяцев. Это касается всех, не только медработников. Да, мы знаем, что вакцина не в 100 процентах случаев спасает от вероятности заболеть. Но мы знаем также и то, что своевременная вакцинация спасает от тяжелого течения болезни. Особенно это актуально для наших родителей и пожилых родственников. В основном люди старшего возраста сейчас являются пациентами ковидных госпиталей. Защитите их от болезни! Пройдите вакцинацию и сделайте повторную прививку своевременно!»