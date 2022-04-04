Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча с народной артисткой России Жанной Романенко в проекте «Между первым и вторым…».
5 апреля зрители, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки», встретятся с Жанной Романенко
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается.
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
На дороге в Самаре образовался огромный провал
На дороге в Самаре образовался огромный провал
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
В России появятся круизы для взрослых
В России появятся круизы для взрослых
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке

4 апреля 2022 13:14
100
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке

4 апреля в Самарской области пройдет единый день вакцинации. В этот день с 9.00 до 20.00 прививочный пункт будет развернут в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14а).

Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19, пройти повторную вакцинацию. Будут работать мобильные прививочные бригады. Перед вакцинацией всех обязательно проконсультирует врач. Также в этот день дополнительные пункты запланированы в других муниципалитетах, будут организованы выезды мобильных бригад в крупные объекты социальной структуры и вакцинация граждан 60+ на дому. Напомним, для проведения вакцинации на дому жители старшего возраста или их родственники могут обратиться в поликлинику по телефону. Подробная информация о работе 4 апреля пунктов вакцинации в общественных местах будет размещена на сайте министерства здравоохранения региона в ближайшее время.

«Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном ухудшении ее. Поэтому сейчас самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию, — подчеркивает главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, к.м.н. Елена Стребкова. — Мы продолжаем жить в период пандемии. Поэтому вакцинацию надо обновлять каждые 6 месяцев. Это касается всех, не только медработников. Да, мы знаем, что вакцина не в 100 процентах случаев спасает от вероятности заболеть. Но мы знаем также и то, что своевременная вакцинация спасает от тяжелого течения болезни. Особенно это актуально для наших родителей и пожилых родственников. В основном люди старшего возраста сейчас являются пациентами ковидных госпиталей. Защитите их от болезни! Пройдите вакцинацию и сделайте повторную прививку своевременно!»

Теги: В центре внимания Вакцинация Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
01 апреля 2022, 13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
Губернатор напомнил, что в ближайший понедельник, 4 апреля, пройдет единый день вакцинации, в рамках Всемирного дня здоровья. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
708
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022, 09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1327
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
15 февраля 2022, 13:19
В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида
 Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2362
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
70
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
99
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
306
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2451
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
999
Весь список