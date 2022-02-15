В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от ковида

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В Самарской области продолжается работа пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции и пройти повторную вакцинацию.



Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания.



В поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4 по адресу ул. Челюскинцев, 1 развернут круглосуточный пункт вакцинации.



«Мы работаем в круглосуточном режиме, в том числе в субботу и воскресенье, в праздничные дни для того, чтобы у всех желающих была возможность прийти и сделать прививку, — рассказала главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4 Ирина Золотовская. — Ежедневно через прививочный кабинет проходит не менее 100 человек, мы стараемся не отклоняться от этого показателя. Нет никакой "привязки" к месту жительства: любой гражданин может обратиться к нам, специалисты внесут данные в федеральный регистр, и человек получит сертификат о вакцинации на едином портале Госуслуг. Жителям старшего возраста рекомендуем обратиться в поликлинику по телефону для организации вакцинации на дому. Сегодня вопрос повторной вакцинации стоит остро. Вирус непредсказуем: мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться эпидемиологическая ситуация, с каким количеством новых штаммов нам предстоит столкнуться. Поддержание коллективного иммунитета — важнейшая задача».



Житель Самары Юрий Новиков прошел первый этап повторной вакцинации.



«Никаких сомнений в необходимости прививки у меня не было, — рассказал Юрий Викторович. — Стараюсь чаще напоминать друзьям и родственникам о том, чтобы не откладывали повторную вакцинацию: взрослый человек должен нести ответственность за свое здоровье, а в данном случае — и за здоровье окружающих».



В настоящее время вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 млн 684 тысяч жителей Самарской области, повторную вакцинацию прошли более 334 тысяч человек.