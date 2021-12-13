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С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации

13 декабря 2021 12:59
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С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации

С сегодняшнего дня в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр.Ленина, 14А работает пункт вакцинации.

В этом пункте жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 и гриппа ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье.

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», а также вакцинами от гриппа «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

Напомним, также пункт вакцинации ежедневно работает с 9.00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной» (г. Самара, ул. Полевая, 80).

Обращаем внимание, оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно.

С собой необходим паспорт.

Кроме того, прививку от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в 11 круглосуточных.

 Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122.

Теги: Акценты В центре внимания Вакцинация Коронавирус

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