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В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса

24 марта 2022 09:34
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В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса

Они располагаются по адресам:

Самара:


ТЦ «Гудок»
ул. Красноармейская, 131
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
11.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Леруа Мерлен»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Русь на Волге»
ул. Революционная, 52А
11.00 – 20.00 ежедневно
1 этаж

ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж

Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!

Напоминаем, с информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

Теги: Акценты В центре внимания Вакцинация Коронавирус

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