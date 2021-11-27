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Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!

27 ноября 2021 12:52
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Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа!

В пункте вакцинации на базе Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной можно сделать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа. 

Пункт работает ежедневно

с 9.00 до 20.00

 по адресу улица Полевая, 80.

Информацию о прививочных пунктах, наличии и видах вакцин в прививочных пунктах можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19». 

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

В Самаре на базе поликлиники № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311

89272080380, 2480380

В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1

88469753070

На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4) 

89277461440

В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56). 

88462079714

В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5

88482790451, 89276542450

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00 

88482581307

В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61

88466122348

В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104 

88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68

88466433741

В Кинеле в поликлинике по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25

89277879321

В Красноярском районе на базе приемного покоя ЦРБ по адресу: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44

88465721448

Теги: Акценты В центре внимания Вакцинация Коронавирус

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