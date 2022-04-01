В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида

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Губернатор напомнил, что в ближайший понедельник, 4 апреля, пройдет единый день вакцинации, в рамках Всемирного дня здоровья.

31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области. Одна из тем, которая была затронута - это COVID-19.

Губернатор заявил, что каждую неделю фиксируется осторожное снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией и принимаются решения о выводе коечного фонда из ковид-госпиталей. Но расслабляться не стоит.

- Если сравнить с предыдущей, 11-й неделей, есть снижение на 40 %. Но все равно показатели достаточно высокие. И к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится. Сейчас идут новые штаммы, нам рассказывают об этом врачи-инфекционисты. Есть данные по другим странам.

- Дорогие земляки, - обратился к жителям области Дмитрий Азаров. - Позаботьтесь о себе! У нас происходит снижение уровня ревакцинации. Но в целом то, что мы легче переносим ковид, фактически без осложнений, в легкой форме - это в основном благодаря вакцинации, нашим уникальным российским вакцинам и их эффективности. Поэтому поберегите себя, соблюдайте меры предосторожности, масочный режим. Это в первую очередь забота о собственном здоровье и здоровья своих родных и близких. 4 апреля состоится единый день вакцинации, в рамках Всемирного дня здоровья. Я приглашаю всех земляков защитить свое здоровье. Поставить вакцину, пройти ревакцинацию. Лучшей защиты от этой инфекции просто не существует.

В Самарской области тем временем также снижается количество коек, занятых под ковид-госпитали. Об этом главе региона также доложил руководитель тольяттинской горбольницы № 5 Алексей Кирсанов. Он отметил, что в его лечебном учреждении начинают работать офтальмологическое и эндокринологическое отделение. Но резерв коек для больных ковидом держится в пределах 20 %.

Дмитрий Азаров пояснил:

- У нас госпитализированных людей немного, потому что омикрон благодаря вакцинации легко переносится. Но рано расслабляться. Коронавирусная инфекция опасна, она как триггер запускает хронические заболевания. Мы каждую неделю принимаем решения о выводе коечного фонда из ковид госпиталей и увеличиваем объем плановой медицинской помощи для всех категорий населения. Но на всякий случай держим резерв около 20 %. Мы оснащены оборудованием, медицинскими газами. Имеем запас и колоссальный опыт наших талантливых врачей, которые спасли не одну тысячу жизней. Поэтому чувствуем себя уверенно. Но не стоит забывать о коварстве этой инфекции. Нужно защитить свое здоровье!

Напоминаем также, что мобильные кабинеты вакцинации начинают работать и в крупных торговых центрах Самары и Тольятти.