Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах

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В понедельник, 8 ноября, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, на 8 ноября в регионе подтверждено 1736 случаев коронавируса, больше всего в Самаре (653) и в Тольятти (386).

Увеличение коснулось всех возрастных групп, кроме 15-17 лет. Среди этой категории населения отмечается снижение заболеваемости на 2,5%. Наибольшие показатели – в возрастных группах до года, 50-64 лет, 65+.

Глава региона обратил внимание на ситуацию, когда растет заболеваемость малышей: «Необходимо минздраву вместе с Роспотребнадзором тщательно проанализировать ситуацию, с чем это связано. Нужно по каждому случаю заболевания разобраться, найти причины. Понять, какая ситуация в семье была, привиты или не привиты родители, как и где заболели дети. К следующему штабу прошу вопрос подробно доложить», — дал поручение Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения Армен Бенян напомнил, что прививки против коронавируса разрешены беременным женщинам с 22 недели беременности. «Должно быть постоянное сопровождение, контроль и помощь. Надо подумать над мерами дополнительной защиты. Есть информация, что и работодатели не всегда вникают в вопрос необходимости перевода беременных женщин на удаленный режим работы», — отметил Губернатор.

Участники штаба отметили снижение заболеваемости среди работающего населения, студентов, учащихся учреждений среднего профессионального образования. По анализу заболеваемости в разрезе профессиональных групп видно, как сработал период нерабочих дней: значительно меньше заболевших фиксируется среди сотрудников сферы услуг, госслужащих, сотрудников офисов, общепита. Однако, несмотря на спад, показатели в таких профессиональных группах, как сектор ЖКХ, торговля, образование, здравоохранение, промышленные предприятия, вызвали настороженность участников штаба. Глава региона поручил проработать предложения о дополнительных мерах снижения заболеваемости по отдельным отраслям.

На динамику лабораторных исследований оказали влияние праздничные и выходные дни, когда было меньше активных обращений в медучреждения, — отмечается некоторое ее снижение, однако при этом охват тестированием по-прежнему превышает установленный федеральный показатель. По словам министра здравоохранения Самарской области, сейчас все пациенты с признаками ОРВИ тестируются на новую коронавирусную инфекцию, по поручению Главы региона внедряется методика антигенных тестов.

За неделю в области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией – на 25% и почти 23 % соответственно. Причем заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией – на протяжении двух.

Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8400 мест в ковид-госпиталях, лечение там проходят 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободное коечного фонда сейчас составляет 16,4%. Снижается ежесуточный расход кислорода, сейчас он вышел на тот уровень, который соответствует максимальному уровню производства кислорода.

За праздничные дни, отметил министр, темпы вакцинации несколько сократились, но в целом за три последние недели они серьезно возросли. Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%. Охват прививками нужно расширять, особенно это касается пожилых людей, которые относятся к группе повышенного риска по COVID-19. «Очень много вопросов к тем муниципалитетам, к их главам, где разнятся общие показатели вакцинации населения и показатели вакцинации пожилого населения. Значит нет должной работы. Александру Фетисову, минздраву, минсоцу совместно с муниципалитетами необходимо провести совещания на месте: изучить, в чем дело, почему такие низкие показатели вакцинации. Нужны коррективы в организационной и информационной работе», — подчеркнул Глава региона.

Успешный опыт дней массовой вакцинации, которые были организованы 2 и 3 ноября в Самаре и Тольятти, будут продолжать – и распространят и на другие крупные муниципалитеты. Это удобная для населения практика с точки зрения логистики и безопасности. Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получили порядка 38 тысяч доз.

На штабе обсудили исполнение поручения Губернатора об усилении контроля за ограничительными мерами во время нерабочих дней, результаты проверок торговых центров и других объектов, которые должны были быть временно закрыты.

Светлана Архипова подчеркнула необходимость обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтверждённым диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, усилить контроль за соблюдением самоизоляции заболевшими и контактными пациентами. По поручению штаба будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля соблюдения данными гражданами режима изоляции.

Контроль за ранее введенными ограничениями, в том числе масочным режимом и социальной дистанцией, а также за посещением мест массового пребывания по системе QR-кодов, продолжится.

Особое внимание на штабе уделили вопросу дистанта для школьников. «Я вижу и получаю много вопросов от людей о том, могут ли дети заниматься спортом, когда они вернутся с «удаленки» на уроки в школы. И вопросы эти актуальные: все же должны понимать, как тяжело детям оставаться без привычного формата обучения и занятий спортом. Совершеннолетним гражданам, включая жителей старше 65 лет, с 8 ноября мы разрешили тренировки и посещение спортивных объектов при соблюдении определенных требований, — отметил Губернатор. Решение по занятиям детей спортом, а также по возобновлению учебного процесса в очном формате принимают оперативные штабы муниципальных районов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ряде муниципалитетов области сильно отличается. «Есть районы, где заболеваемость гораздо ниже, о чем свидетельствует исчерпывающая информация регионального Роспотребнадзора. Поэтому мы и дали муниципалитетам такое право. Но, как я понимаю, главы муниципальных образований не хотят брать на себя ответственность в этих решениях. Прошу коллег по Правительству провести анализ по тем муниципалитетам, где ситуация с заболеваемостью ниже, и с учетом позиции Роспотребнадзора отработать вопрос возможного возобновления у детей учебного процесса в очном формате и занятий спортом», — поручил Дмитрий Азаров.

Также на следующем заседании штаба вернутся к рассмотрению вопроса о том, чтобы увеличить наполняемость учреждений культуры до 75% при соблюдении прохода по QR-кодам, а также необходимого уровня вакцинации сотрудников учреждений.