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В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

15 ноября 2021 11:10
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в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

15 ноября на территории Самарской области стартует региональная викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» для всех жителей губернии, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Напомним, анонс акции в ходе общения с гражданами в прямом эфире дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона рассказал о том, какой эффект дали нерабочие дни с точки зрения стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. За период с 25 октября по 7 ноября в области удалось не только заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения, но и нарастить масштабы вакцинации. Он также сообщил, что Общественная палата Самарской области вышла с инициативой проведения акции-викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: «Я поддержал эту акцию. Она будет проводиться среди всех граждан, которые вакцинировались. Об условиях акции можно будет узнать на сайте «Карта жителя Самарской области». Там будут призы и очень ценные призы: и квартиры, и автомобили, и ценные подарки. Да, мы запускаем систему поощрения, но ещё раз подчёркиваю – для всех, кто вакцинировался начиная с прошлого года», – сообщил Дмитрий Азаров.

Инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Организатор – Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «Достойная помощь». 

В Самарской области подобные стимулирующие инициативы уже были реализованы в 2021 году. Однако, призовой фонд подобного масштаба заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей будут разыграны в прямом эфире в три этапа. Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября, следующие этапы – 8 и 22 декабря 2021 года. В каждом из трех этапов будет определено по 1000 номеров – победителей.

Отличительная особенность стимулирующей викторины Самарской области, на которую обратил внимание Глава региона, – это возможность принять участие в викторине всем зарегистрированным и проживающим на территории Самарской области гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. В некоторых регионах подобные акции проводят для тех, кто только сейчас принял решение поставить прививку от коронавирусной инфекции, что не совсем справедливо.

Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» начиная с 15 ноября 2021 года жителям Самарской области необходимо следовать простым инструкциям на сайте: https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info

– предоставить организатору викторины данные: Фамилия/Имя/Отчество; адрес постоянной регистрации; номер телефона, электронная почта; дата рождения; СНИЛС (не обязательно); уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с целью последующего оформления выдачи приза/подарка;

– предоставить организатору согласие на обработку персональных данных и данных о вакцинации;

– ответить на вопросы.

В качестве уникального номера участника будет использоваться представленный и верифицированный номер УНРЗ. Розыгрыш ценных призов и подарков среди участников викторины будет проводиться путем выбора из числа уникальных номеров регистровых записей. При этом будет использована специально разработанная компьютерная программа (цифровой барабан), применяющая технологию алгоритма случайной выборки.

Результаты всех трех розыгрышей 24 ноября, 8 и 22 декабря (списки уникальных номеров победителей) будут объявлены в эти же дни в прямом эфире (посмотреть прямую трансляцию в эти дни можно будет онлайн на сайте Самарского областного вещательного агентства https://sova.info/, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская область»), а также опубликованы на сайте https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info после завершения розыгрыша. Таким образом, участники викторины могут проверить наличие своего номера УНРЗ в списке победителей на сайте Акции https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info, а также по телефону горячей линии Акции 8 800 511 63 03.

Стоит отметить, что граждане, вакцинированные в период с 24.09.2020г. по 14.11.2021г., становятся участниками акции именно путем подачи заявки на сайте https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info (заполнив поля и проставив имеющиеся отметки, следуя инструкции). А граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в Акции на сайте – они попадают в списки участников Акции автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в Акции).

Жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжают участие в следующих розыгрышах в рамках Акции. 

Выдача призов и подарков будет осуществляться с 10.12.2021г. по 01.03.2022г. в центрах выдачи призов. На территории Самары и Тольятти будут организованы два постоянно действующих центра выдачи призов, в других муниципальных образованиях будут организованы выездные центры выдачи (согласно графику, в зависимости от количества выигравших по территориям). 

Стимулирующие меры в виде викторин, акций и розыгрышей ценных призов для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, – современный инструмент, призванный активизировать интерес населения к вопросу вакцинации. Процесс проведения масштабнейшей по количеству возможных участников и по призовому фонду викторины Самарской области будет прозрачным и понятным. Все этапы – от создания попечительского совета и формирования экспертно-номерной комиссии до процедуры определения победителей – будут освещаться в СМИ и в социальных сетях.

#вакцинируйжизнь

#вакцинажизнь

#спопковид

#вакцинамояжизнь

#хочешьжитьберивакцину

#антителоэтодело

Теги: В центре внимания Вакцинация Дмитрий Азаров Коронавирус

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