Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19

341

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проанализировали эффективность принятых мер в период нерабочих дней и учли новые рекомендации специалистов для разных возрастных групп.

В частности, учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и не вакцинированных людей в возрасте 60+.

Покинуть жилье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также, можно вынести мусор, выгулять домашних животных.

Работающих специалистов от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на 4 недели. Этот же период для данной категории работников рекомендовано использовать, если нет медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронавирусной инфекции с последующим формированием иммунитета.

Дмитрий Азаров также поручил провести встречу с крупнейшими работодателями региона по вопросу предоставления двух оплачиваемых выходных дней для сотрудников, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции – в день прививки, а также на следующие сутки. Напомним, с такой инициативой вышел Президент России Владимир Путин.

Все эти дополнительные нововведения вступят в силу после отмены режима нерабочих дней. В Самарской области они начались 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно.

По мнению Губернатора, принятых в регионе ограничительных мер на сегодня достаточно, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции. «Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов. Максимально использовали нерабочие дни для самоизоляции и вакцинации. Прививка – это доступная для каждого человека возможность защитить жизни и здоровье свое, родных и близких людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что соблюдение принятых ограничительных мер жестко контролируется.