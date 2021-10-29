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Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19

29 октября 2021 12:59
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Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проанализировали эффективность принятых мер в период нерабочих дней и учли новые рекомендации специалистов для разных возрастных групп. 

В частности, учитывая распространение инфекции и тяжесть течения болезни среди жителей старшего возраста, было принято решение о введении обязательной самоизоляции для неработающих и не вакцинированных людей в возрасте 60+. 

Покинуть жилье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также, можно вынести мусор, выгулять домашних животных. 

Работающих специалистов от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания руководители предприятий и организаций должны перевести на дистанционный формат работы на 4 недели. Этот же период для данной категории работников рекомендовано использовать, если нет медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронавирусной инфекции с последующим формированием иммунитета. 

Дмитрий Азаров также поручил провести встречу с крупнейшими работодателями региона по вопросу предоставления двух оплачиваемых выходных дней для сотрудников, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции – в день прививки, а также на следующие сутки. Напомним, с такой инициативой вышел Президент России Владимир Путин

Все эти дополнительные нововведения вступят в силу после отмены режима нерабочих дней. В Самарской области они начались 25 октября и продлятся до 7 ноября включительно. 

По мнению Губернатора, принятых в регионе ограничительных мер на сегодня достаточно, чтобы уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции. «Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов. Максимально использовали нерабочие дни для самоизоляции и вакцинации. Прививка – это доступная для каждого человека возможность защитить жизни и здоровье свое, родных и близких людей», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Он добавил, что соблюдение принятых ограничительных мер жестко контролируется.

Теги: В центре внимания Вакцинация Дмитрий Азаров Коронавирус

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