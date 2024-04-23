Жители Похвистневского района проходят диагностику на новом эндоскопическом оборудовании

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Система эндоскопической визуализации приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Новый аппарат используется для проведения цистоскопии — исследования внутренней поверхности мочевого пузыря.



Цистоскопия назначается при необходимости оценить состояние мочеполовой системы, когда другие методы малоинформативны. Также исследование позволяет выполнить забор тканей новообразований. Теперь жители Похвистнево могут пройти цистоскопию в районной больнице.



«Средний возраст наших пациентов — 49 лет. По результатам исследований у 5 человек обнаружены полипы в мочевом пузыре, еще у одного пациента — онкозаболевание на ранней стадии. Это позволило вовремя начать лечение и сохранить мужчине жизнь», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Похвистневской центральной районной больницы Николай Мельников.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



Благодаря нацпроекту в Похвистневском районе комплексно улучшаются условия оказания медицинской помощи. Плановые и экстренные обследования жители проходят в новом приемно-диагностическом отделении.

Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков